BIST 3.244
DOLAR 18,45
EURO 17,89
ALTIN 974,45
YEREL

Antalya'da Rusyalı genç babasını çekiçle öldürürken videosunu çekti işte o kayıt

ANTALYA Manavgat'a oğluyla gelen Rus vatandaşı dehşeti yaşadı. Oğlu yaşlı adama tuzak kurup çekiçle öldürdü. Rus gencin cinayet anını kameraya alması ise ürperticiydi.

ANTALYA 'nın Manavgat Çolaklı turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde korkunç bir olay meydana geldi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri Rus uyruklu Pavel Stepanov (62) isimli şahsın çekiçle darp edilerek yaşamını yitirdiğini, eşi Tatıana Stepanov'un (64) ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, aynı odada konaklayan ve psikolojik sorunları olduğu bildirilen Dmitry Stepanov’un çekiçle başlarına vurarak babasını öldürdüğü, annesini ise ağır yaraladığı belirlendi.

Baba cinayetini kameraya almış

Katil zanlısı Stepanov'un cinayeti kayıt altına aldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Stepanov'un odaya kamera sistemi kurduktan sonra masanın üzerindeki havlunun altından çekici alıp eliyle arkasına saklaması ve babası kapıdan girerken saldırıp çekiçle vurduğu ve babasının yere yığıldığı anlar görünüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hasan Can Kaya Murat Boz'u çok utandırdı! Genç kıza bir el hareketi çekti yüzü kıpkırmızı oldu
Hasan Can Kaya Murat Boz'u çok utandırdı! Genç kıza bir el hareketi çekti yüzü kıpkırmızı oldu
CHP’li Ali Mahir Başarır ve Ayşenur Arslan canlı yayında saç kesti
CHP’li Ali Mahir Başarır ve Ayşenur Arslan canlı yayında saç kesti
CHP'li Engin Altay'dan şok sözler! Altılı Masa 'Papa seçer gibi' cumhurbaşkanı adayı seçecek!
CHP'li Engin Altay'dan şok sözler! Altılı Masa 'Papa seçer gibi' cumhurbaşkanı adayı seçecek!
Görenler telefona sarıldı! Elon Musk'ın starlinki Türkiye'de görüldü: Gökyüzünü aydınlattı!
Görenler telefona sarıldı! Elon Musk'ın starlinki Türkiye'de görüldü: Gökyüzünü aydınlattı!
O elini kolunu bir indir! Hamit Altıntop masaya vurarak konuştu olay oldu : Ben sorumluyum ya!
O elini kolunu bir indir! Hamit Altıntop masaya vurarak konuştu olay oldu : Ben sorumluyum ya!
Sapık okul müdürüne bak! Müdür Yardımcısı'na: 'Bir kere ısırsam ne olur! Sana tecavüz edeceğim...'
Sapık okul müdürüne bak! Müdür Yardımcısı'na: 'Bir kere ısırsam ne olur! Sana tecavüz edeceğim...'
Sarıgül'ün azarladığı ilçe başkanı, AK Parti'ye geçti
Sarıgül'ün azarladığı ilçe başkanı, AK Parti'ye geçti
Cihat Yaycı'dan Yunanistan uyarısı
Cihat Yaycı'dan Yunanistan uyarısı
Zafer Partisi'de yumruklar konuştu, tekmeler hava uçuştu! O kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Zafer Partisi'de yumruklar konuştu, tekmeler hava uçuştu! O kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Paris'te bulunan dünyanın en büyük gıda pazarında yangın!
Paris'te bulunan dünyanın en büyük gıda pazarında yangın!