Antalya'da Rusyalı genç babasını çekiçle öldürürken videosunu çekti işte o kayıt

ANTALYA Manavgat'a oğluyla gelen Rus vatandaşı dehşeti yaşadı. Oğlu yaşlı adama tuzak kurup çekiçle öldürdü. Rus gencin cinayet anını kameraya alması ise ürperticiydi.

ANTALYA 'nın Manavgat Çolaklı turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde korkunç bir olay meydana geldi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri Rus uyruklu Pavel Stepanov (62) isimli şahsın çekiçle darp edilerek yaşamını yitirdiğini, eşi Tatıana Stepanov'un (64) ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, aynı odada konaklayan ve psikolojik sorunları olduğu bildirilen Dmitry Stepanov’un çekiçle başlarına vurarak babasını öldürdüğü, annesini ise ağır yaraladığı belirlendi.

Baba cinayetini kameraya almış

Katil zanlısı Stepanov'un cinayeti kayıt altına aldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Stepanov'un odaya kamera sistemi kurduktan sonra masanın üzerindeki havlunun altından çekici alıp eliyle arkasına saklaması ve babası kapıdan girerken saldırıp çekiçle vurduğu ve babasının yere yığıldığı anlar görünüyor.