O elini kolunu bir indir! Hamit Altıntop masaya vurarak konuştu olay oldu : Ben sorumluyum ya!

TÜRKİYE Milli Takımı Averaj takımı Faroe Adaları'na boyun eğince ortalık karıştı. Tepkilerin hedefine ise TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop konuldu. TRT Spor'da hezimetle ilgili açıklama yapan Hamit Altıntop, elini masaya vurarak konuşunca da bazılarını kızdırdı. Onlardan biri de gazeteci Candaş Tolga Işık oldu. 'O elini kolunu bir indir' diyen Candaş Tolga Işık., Hamit Altıntop'a sert yüklendi. Ancak takipçileri Hamit Altıntop'a destek çıktı.

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu. Bu şok yenilgi sonrasında Milli Takımı'n yönetici ekibi hedefe oturtuldu. Eleştiri oklarının yöneldiği isim ise kariyeri başarılarla dolu olan TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop oldu. TRT Spor'da yenilgiyle ilgili açıklama yapıp 'Tüm sorumluluğu alıyorum" diyen Hamit Altıntop, masaya vurarak konuşunca üslubu sebebiyle sert eleştiriler aldı.

Elini kolunu bir indir!

Gazeteci Candaş Tolga Işık "O elini kolunu bir indir" diyerek şunları yazdı:

-Önce o elini kolunu bi indir. Sen Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve hepimizin Milli Takımı'nı temsil ediyorsun. Yaaalı yoğurtlu konuşup masaya da vurma ne anlatacaksan doğru düzgün bir üslupla anlat kahvehane arkadaşlarına değil 80 milyona hitap ediyorsun. Teknik Direktör kalır, gider vs... Federasyon'un bileceği iş. Saygı duyarım. Ama 3-4 futbol yorumcusuna ayar vereceğim diye şöyle bir üslupla devletin kanalına çıkıp milyonlarca insana saygısızlık edene saygım da yok tahammülüm de!

Hamit Altıntop ne anlatıyor sen ne diyorsun!

Candaş Tolga Işık'ın bu paylaşımı ve eleştirilerine karşı çıkanlar da oldu. Bir çok kişi 'üslup' sorunu olsa da Hamit Altıntop'un sözlerinin önemli olduğuna vurgu yaptı. İşte o tepkilerinden bazıları:



