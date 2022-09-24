Nevşin Mengü'den Kılıçdaroğlu'na: Partisini ikna edemeyen halkı nasıl ikna edecek

Millet İttifakı'nda adaylık bilmecesi devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Partililere çağrı yapan Kılıçdaroğlu, "Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Benimle olduğunuzu hissetmek, sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" dedi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi partisine yönelik yaptığı bu çağrı, televizyon ekranlarındaki birçok tartışma programında masaya yatırıldı. FOX TV'de ekren gelen Orta Sayfa programında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri değerlendirildi.

'Türkiye'yi nasıl ikna edeceksiniz?'

Programın yorumcularından Nevşin Mengü, konuyu farklı bir açıdan sorguladı.

Mengü, "Ben de şu soruyu sorayım. Kendi partisini ikna edemeyen, bütün kamuoyunu nasıl ikna edecek kardeşim o zaman? Herkes tweet atıyor Kılıçdaroğlu diye.. Daha siz kendi partinizi ikna edemediyseniz bütün Türkiye'yi nasıl ikna edeceksiniz ya.." ifadelerini kullandı.