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İzmir'de seyyar satıcı çocuklarının üzerine benzin döküp yakmak istedi! Korku dolu anlar kamerada

İZMİR'de zabıtalar tarafından seyyar balıkçılık yapılmasına izin verilmediği öğrenilen şahıs, üzerlerine benzin dökerek iki çocuğu ile kendisini yakmaya çalıştı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde seyyar balıkçılık yapılmasına izin verilmediği öğrenilen şahıs, üzerlerine benzin dökerek iki çocuğu ile kendisini yakmaya çalıştı. Korku dolu anlar yaşanmasına neden olan kişi, Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek sayesinde ikna edildi.

Narlıdere'nin Ilıca Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede seyyar olarak balık satıcılığı yapan R.E., şikayet üzerine zabıta ekiplerinin para cezası kesmesine sinirlendi.

Bunun üzerine R.E., yanında bulunan iki çocuğu ve kendisinin üzerine benzin döktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek de olay yerine geldi.

Elinde sallama olarak tabir edilen döner bıçağı da bulunan saldırgan, kendisine yardım etmek isteyenleri çevresine yaklaştırmadı.

İlçe Emniyet Müdürü ikna etti

Saldırganın bulunduğu bölge polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken R.E., uzun uğraşlar sonucu Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek tarafından ikna edildi. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen R.E. hakkında işlem yapılmadığı, Narlıdere Kaymakamlığı tarafından da yardım sağlanacağı belirtildi.

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