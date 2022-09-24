Çin darbe iddiası gerçek mi? Pekin'de yaşayan Türk bile kuşkuya düştü anlık görüntü çekti

ÇİN sosyal medyanın gündemine 'darbe" olduğu iddiaları ile düştü. Uluslararası haber ajanslarında bu konuda bir haber yer almazken, twitter bununla çalkalanıyor. Peki Çin'de gerçekten darbe mi oldu? İşin aslı muamma, öyle ki Çin'de yaşayanlar bile 'gerçekten darbe mi' oldu diye soruyor. Nurettin Akçay da bu isimlerden biri. Sahiden darbe mi oldu acaba diyerek Pekin sokaklarından görüntü çekip yolladı.

ÇİN'de darbe olduğu ordunun yönetime el koyarak devlet başkanının tutukladığı iddiaları sosyal medyada gündemin ilk sırasına oturdu. Henüz resmi kaynaklardan Çin'de bir darbe olduğuna ilişkin bir bilgi paylaşılmış değil. Dedikoduyu gündemin ilk sırasına taşıyan Çin'de yaşayan ve Covid-19 salgınını haber veren bir gazeteci oldu. Bazı uçuşların iptal edilmesi de bu dedikoduya güç verdi.

Sahiden Çin'de darbe mi oldu?

Çin söylentisi öyle büyüdü ki Çin'de yaşayan Türkler bile "sahiden darbe mi oldu acaba" diye sorar oldu. O Türklerden biri Shanghai UÜniversitesi'nde doktora yapan Nurettin Akçay... "Allah için beni korkutmayın" diyen Nurettin Akçay, twitterdan okuduklarıyla kuşkuya düşmüş. Pekin'den görüntüler çeken Nurettin Akçay, darbe söylentisini gerçek kılan bir duruma rastlamadığını söylüyor.