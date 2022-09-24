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Antalya'da lapa lapa kar yağdı! Gören gözlerine inanamadı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar bölgede yaşayanları şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde Uludağ'a yılın ilk karı düşmüştü.

Kaş ilçesi Gömbe Mahallesi'ndeki 2700 rakımlı Akdağ mevkisine gece saatlerinde kar yağdı.

Bölgede çobanlık yapan Oğuz Topaloğlu, normalde ekim gibi bölgeye kar yağdığını dile getirdi ve  "Bu dönemde kar beklemiyorduk, çok şaşırdık. Önce kırağı gibi düşündüm ama kar olduğunu gördüm. Zaten gece hava birden soğudu. Ama ilk defa eylülde buralara kar yağdığını gördük." dedi.

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