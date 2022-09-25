Kağıthane’de aracını park ettiği için öldüresiye dövdüler olay yerindeki kanları böyle sildiler

KAĞITHANE’de bir adam arabasını park edip evine doğru gittiği sırada alkollü şahıslar, “Arabanı çek, buraya park edemezsin” deyip adamın kafasında şişe kırarak dakikalarca işkence etti. Ölümüne darp ettikleri şahsı daha sonra arabasına bindirerek gönderip, yakalanmamak için olay yerindeki kanları silen 3 şahıs yakalanarak tutuklanırken, yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, 22 Mayıs tarihinde saat 04.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde evine gelen Mustafa Selçuk T. (57), cadde üzerindeki boş bir yere arabasını park etti. Aracından inerek evine doğru yürüyen Mustafa Selçuk’a bağıran alkollü şahıslar, ‘Arabanı çek, buraya park edemezsin’ deyip adamın üzerine doğru koşarak saldırdı. Neye uğradığını şaşıran Mustafa Selçuk T.’yi alkollü şahıslar dakikalarca acımasızca ölümüne darp etti. Adamı darp etmekle kalmayan şehir eşkıyaları, adamın başında şişe kırıp, kaldırımda sürükledi. Sakinleşmeyen şehir eşkıyaları, Mustafa Selçuk T.’yi adeta sokak

ortasında işkence etti. Bir süre sonra saldırganlar Mustafa Selçuk T.’yi arabasına bindirip olay yerinden gönderdikten sonra olay yerindeki kanları silmeye çalıştı.

Kağıthane polisinin yakaladığı şehir eşkıyaları tutuklandı

Olay yerinden kaçan Mustafa Selçuk T., tedavi olmak için hastaneye gitti. Hastane polisinin aldığı ifade doğrultusunda harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, olay yerine gelerek çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde şehir eşkıyalarının Serkan G. (21), Abdülselam G. (35) ve Abdülkadir K. (19) olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde şahıslar kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sokak ortasındaki işkence anbean kamerada

Kağıthane’de yaşanan dehşet anları bölgede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, arabasını park edip sokakta yürüyen şahsın arkasından gelenler tarafından darp edilerek kafasında şişe kırılıp sürüklendiği, daha sonrasında ise arabasına bindirilerek gönderildiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise, saldırganların olay yerindeki kanları silmeye çalışması ve arabalarına binerek olay yerinden ayrılmaları yer alıyor.