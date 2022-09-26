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MEDYA

CHP’li Ali Mahir Başarır ve Ayşenur Arslan canlı yayında saç kesti

Halk TV’de sunucu Ayşenur Arslan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İranlı Mahsa Amini’nin ölümünün ardından başlatılan eylemlere saçlarını keserek destek verdi.

Halk TV’de sunucu Ayşenur Arslan ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mahsa Amini için başlatılan saç kesme eylemine katıldı.

Arslan ile Başarır, canlı yayında saçlarını keserek İran'daki kadınlara destek olduklarını söylediler.

CHP'li Başarır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kıymetli Gazeteci Ayşenur Arslan ile birlikte, İran'da günlerdir yaşanan protestolara, yaşam hakkı elinden alınan, aramızda olmayan ve özgürlükleri için direnen kadınlara sembolik bir eylemle, saçlarımızı keserek destek olduk." ifadelerini kullandı.

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