AK Parti'li vekil 'Bu devlet ite kopuğa bırakılmaz' dedi muhalefet ayağa kalktı

Çok tanınmış kreşte 2 yaşındaki bebeğe dayak kamerada! Anne görüntüleri alıp şikayetçi oldu

Antalya'da Rusyalı genç babasını çekiçle öldürürken videosunu çekti işte o kayıt

O elini kolunu bir indir! Hamit Altıntop masaya vurarak konuştu olay oldu : Ben sorumluyum ya!