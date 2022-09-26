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POLİTİKA

AK Parti'li vekil 'Bu devlet ite kopuğa bırakılmaz' dedi muhalefet ayağa kalktı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, yaptığı konuşmada muhalefete karşı “İt, kopuk” ifadelerini kullandı. CHP Milletvekili Ali Öztunç o görüntüleri paylaşıp tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından 21. Geleneksel Bertiz Boyalı Güreş Festivali düzenlendi. Festivalin açılış töreninde konuşma yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, muhalefete yönelik kullandığı sert ifadelerle tepki topladı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’na yönelik sözlerinden alıntı yapan Güvenç, “Bu mesele beka meselesidir, bu mesele devletin geleceği meselesidir. Bu devlet ite kopuğa bırakılmaz” dedi.

AK Parti’li Güvenç’in konuşmasındaki o anları sosyal medya hesabından paylaşan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç “Oylarınız düştükçe deliriyorsunuz, acziyete düşüyorsunuz. Ağzınız bozuluyor, küfür ediyorsunuz. Hakaretlerini millet ittifakı adına misliyle sana iade ediyorum” ifadeleri ile tepki gösterdi.

Valinin o sözleri alkışlamasını da eleştiren Öztunç, “Mikrop saçan konuşmandan sonra seni alkışlayan Kahramanmaraş valisine de sesleniyorum. Devletin valisi ol, tetikçi olma” dedi.

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