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Adana'da 23 yaşındaki anne Eylül Yıldırım 3 yaşındaki kızı Hiranur'u ormanda öldürüp intihar etti

ADANA’da bir kadın, 3 yaşındaki kızını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Anne ve kızın cenazesi ormandaki araçlarında yan yana bulundu.

ADANA'daki olay dün merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mustafa Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunlar yaşayan ve eşi Mustafa’dan boşanan 23 yaşındaki Eylül Yıldırım, dün akşam saatlerinde 3 yaşındaki kızı Hiranur ile birlikte ormanlık alana gitti.

Burada Eylül Yıldırım, eski eşinin tabancasıyla önce kızını öldürdü, aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar etti. Çevredekilerin silah sesini duyması üzerine olay yerine gelen ekipler anne ve kızın otomobil içerisinde cansız bedeniyle karşılaştı. Anne ve kızın cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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