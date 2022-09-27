Ahmet Davutoğlu'nun yalanı 5 dakika sürmedi! 'Hocaefendi demedim' dedi o videosu dinletilince de..

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BabalaTV'de Oğuzhan Uğur'un programına konuk oldu. Davutoğlu, Fethullah Gülen'e "Hocaefendi demedim, ne konuştuğumu bilirim" dedi. İzleyiciler o videosunu açıp dinletti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Oğuzhan Uğur'un "Mevzular Açık Mikrofon" programının konuğu oldu. Oğuzhan Uğur, 6 Ekim Perşembe günü yayınlanacak programın 10 dakikalık fragmanına Davutoğlu'nun 'Hocaefendi" yalanının anında çürütüldüğü anlar damgasını vurdu.

Başörtülü kadın bir izleyicinin "Hangi eylemleriniz sonucu cemaatin yurtlarında ders verecek rütbeye ulaştınız" sorusuna cevap veren Davutoğlu, "Hiçbir şekilde alakam olmadı. FETÖ ile olumlu açıklamam yok" dedi.

Davutoğlu, 10. Türkçe Olimpiyatları'ndaki "Hocaefendi" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise "Ben orada sadece Türkçe öğreten öğretmenlere teşekkür ettim. Hocaefendi demedim, ben ne konuştuğumu bilirim" diye yanıt verdi.

Bunun üzerine başka bir izleyici, internetten Ahmet Davutoğlu'nun Türkçe Olimpiyatları konuşmasında Fethullah Gülen'e "Muhterem Hocaefendi" dediği anları canlı yayında dinletti.