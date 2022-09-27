ABD suçüstü yakalandı! Suriye'nin petrolünü PKK'lı teröristlerle Irak'a kaçırıyor

SURİYE'de PKK'lı teröristlere kol kanat geren ve onlara her türlü silah yardımında bulunan ABD'nin bu yardımlarının karşılığını Suriye'nin petrolünü PKK'lı teröristlere çaldırarak aldığı ortaya çıktı. Çalınan Suriye petrolü yüklü olduğu 79 tankerin Irak'a giderken kameralara yakalandı. Bugüne kadar ABD'nin Suriye'den çaldığı petrolün değerinin 110 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

ABD'nin, beslediği PKK/YPG'li teröristlerle Suriye'nin petrollerini çaldığı ve oradan tanker konvoylarıyla Irak'a taşıdığını gösteren görüntüler ortaya çıktı. İnternete düşen görüntülerde, Suriye petrolünün yüklü olduğu 79 tankerin ilerlediği görüldü.

25 Eylül'de yaşandığı belirtilen ve teröristlerin de katıldığı petrol kaçırma girişimi sırasında yakıt yüklü tankerler, Cezire bölgesinden Irak'a kaçırıldı. "The Cradle" adlı internet sitesinin aktardığına göre, PKK'nın paravan kuruluşu SDG'nin yardımıyla Haseke ve Deyrizor illerindeki uçucu petrol ve gaz sahalarının kontrolünü ele geçiren Amerikan güçleri, Suriye'den düzenli olarak yakıt ve tahıl kaçakçılığı yapıyor.

Kaçırılan petrol 110 milyar dolar değerinde

Geçen yıl Washington'ın, Suriye'den Irak'taki üslerine taşımak üzere yüzlerce yakıt tankerini yağmaladığı kaydedildi. Suriye'de kaçırılan toplam petrol miktarının 110 milyar dolara yaklaştığı konuşuluyor.

Yağmalanan petrolun, yasa dışı El-Mahmudiye sınır kapısından ABD kuvvetlerinin konuşlandığı Irak'a taşındığı aktarıldı. Suriye rejimi, ABD'nin bu tutumunu uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiriyor. Öte yandan ABD ordusunun, geçen hafta, Suriye'den Irak'taki askeri üslere ham petrolle dolu 60 tankeri daha taşıdığı belirtildi.