Ersan Şen bombası açıkça Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Seçimi kaybeden Türkiye'yi terk eder

TÜRKİYE 2023 seçimlerine doğru yol alırken Prof. Dr. Ersan Şen niyetini açık etti. Ersan Şen, Halk TV'de katıldığı canlı yayında "Hiç bir şeyden çekinmem" diyerek cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Ersan Şen, şu ana kadar resmi teklif almadığını belirterek "Halk bizi o yere götürürse giderim. Daha iyisi de yaparım" diyerek açık açık istediğini ilan etti. Kemal Kılıçdaroğlu'na isim vermeden imalı bir gönderme yapan Ersan Şen, "Kaybederse ülkeyi terk eder" dedi.

Hukuk profesörü Ersan Şen, katıldığı canlı yayında gelen 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuyla niyetini açık etti. Ersan Şen "halk isterse olur" diyerek cumhurbaşkanı adaylığına hazır olduğunu duyurdu. Ersan Şen, "Değişime talep edilirse adayım" dedi.

Aday olurum daha iyisini yaparım

Prof. Dr. Ersan Şen, cumhurbaşkanı adaylığı için şunları söyledi:

- Ciddi bir görüşme yapmadım. İki cümle söyleyeyim. Hiç bir şeyden çekinmem öyle bir kompleksim yok. Kendimi de aşağı görmem. Neşat Ertaş'ın dediği gibi halk seni bir yere götürür o yerden alır. Eğer götürürse götürür, eğer bu olursa ve çoban ateşleri yanarsa bizim de bir yerimiz varsa halk götürürse o yere gideriz. Daha iyisini yaparım onu da söyleyeyim.

Halk isterse cumhurbaşkanı adayı olurum

"Ben bu ülkenin değişime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" diyen Ersan Şen, "Bunun için halkın istediği desteği lazım. Çoban ateşlerini yakan ben olurum başkası olur" diyerek aday olabileceğinin altını çizdi. "Bu ekip işidir" diyen Ersan Şen "halk isterse olur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı çıkar kaybederse ülkede duramaz

Ersan Şen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık istediğine de gönderme yaparak canlı yayında şunları söyledi:

-Beklenen bir aday çıkar aday olur, seçim kaybederse Türkiye Cumhuriyeti'nde duramaz. O rakip partilere sığınır. Kaybeden bunun bedelini ödeyecek. Tarihe altın harflerle yazılmaz. Türkiye'nin 2023 Haziran ayında yapacağı seçim çok önemlidir.