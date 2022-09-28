Can Ataklı’dan yine bir skandal daha! Meral Akşener ve İYİ Partililere bakın nasıl küfretti!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "HDP'nin olduğu erde biz olmayız. İlla olsun deniyorsa biz kalkalım masadan onlar otursun" sözleri Can Ataklı'yı delirtti. İYİ Parti kadrolarının HDP'ye karşı tavrına "ahmakça" diyen Can Ataklı, Meral Akşener ve İYİ Partililere bakın neler söyledi, nasıl küfretti.

Can Ataklı kendi Youtube kanalında yaptığı yanında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Partililere açıkça küfretti. Bugün seçim olması durumunda HDP dahil muhalefet bloğunun yüzde 60 civarında oy alacağını öne süren Ataklı, "HDP ile aynı masada olmayız" açıklamalarını ahmakça olarak niteleyip İYİ Partililere küfretti.

İYİ Partililer kompleksli

İYİ Partililerin kompleksli ve ahmak olduğunu söyleyen Ataklı, "'Hiç kimse HDP ile iş birliği yap, onunla organik bağ kur, ortak hükümet kur' falan demiyor. HDP'nin de bakmayın öyle çıkıntı yaptığına… Adamlar haklı olarak da bakanlık da başbakanlık da cumhurbaşkanı da çıkarır. Teknik olarak doğru. HDP'lilerle de konuştum ben. Son izlenimlerimi de söyleyeyim hiç kimsenin derdi bakanlık vermezseniz desteklemem vs. değil." diye konuştu.

HDP'nin açıkladığı beyanname...

HDP'nin geçtiğimiz yılın eylül ayında açıkladığı beyannameye vurgu yapan Ataklı, "11 tane maddesi var, bunların 9 tanesinde Türkiye'de anlaşmayacak kimse yok. 2 maddesinde ana dilde eğitim gibi tartışmalı konular var. Bunları direkt söylediğinizde rahatsız edebilir bir takım çevreleri ama oturup konuşulduğunda makul bir çözüm bulunabilir." dedi.

"E hadi s**tir git o zaman Erdoğan'a ver"

Can Ataklı, İYİ Partililere küfrettiği açıklamasının devamında, "Burada ahmakça, vay efendim HDP'nin olduğu yerde ben olmam diyenler var. E hadi s**tir git o zaman Tayyip Erdoğan'a ver." ifadelerini kullandı..

Mersin'deki saldırıyı PKK'nın yaptığına inanmamış

Mersin'de terör örgütü PKK'lı teröristlerin polisevine yönelik silahlı saldırısına da değinen Ataklı, "Bak ne oluyor şimdi. Mersin'de bir eylem oldu. O kadar garip ki. İki tane kız. İkisi de öldürüldü diye haber geldi. Nasıl bir rahatlık içindeler. Elde kocaman tüfekler yürüyorlar. Kimse beni kandırmasın. Bugüne kadar böyle küstahça yapılan bir eylem yokken 'Birden bak PKK geldi' diyorlar. Aklımızla zekamızla oynamayın. Bu işin içinde bir şey olduğu kesin." diyerek PKK ve HDP'yi aklamaya çalıştı.