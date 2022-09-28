Tekirdağ'da kaydedildi! Öncesi de sonrası da korkuttu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarının ardından Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde öğle saatlerinde hortum etkili oldu. Hortumun ardından misket büyüklüğünde dolu yağdı.
Çerkezköy'de oluşan hortum vatandaşlar tarafından anbean kayda alındı. Hortumdan hemen sonra başlayan yağışla beraber yaklaşık 15 dakika boyunca misket büyüklüğünde dolu yağdı.
Dolu yağışı sebebiyle bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halı benzeri eşyalarla kapattı.