Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Lina'nın babaannesi anlattı : Cesedi görseniz dünya ayağa kalkar

GAZİANTEP'te yaşanan Lina Erbay cinayeti Türkiye'yi kahretti. Anne Melisa İlbay'ı fuhuş yaptırmak için çocuklarını kaçırdılar. Çocuklardan biri bakıcı da çıkarken 3 yaşındaki Lina işkence edilerek öldürülmüş halde bulundu. Bugün Lina'nın cenazesi kaldırılırken, anne, katil zanlıları ve cinayete ilişkin kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı. Babaanne Sevim Erbay anlattı.

GAZİANTEP'teki olay Türkiye'nin kanını dondurdu. Lina Erbay, annesi Melisa İlhan'a fuhuş yaptırmak isteyen kişiler tarafından kaçırılan 2 kardeşten büyük olandı. Henüz 3 yaşında olan Lina Erbay'ın işkence edilerek acımasızca öldürüldü. Müge Anlı'nın deyimiyle cesedi bulanlar bile şoke oldu. Cinayetten gözaltına alınanlardan biri Melisa'yı fuhuş batağına düşüren ortaokul arkadaşı Muhabbet Toz diğeri ise onun sevgilisi Mehmet Aksu çıktı. Mehmet Aksu'nun bir çocuk giyim mağazası ile emlak ofisi sahibi olduğu öğrenildi. Lina'nın cesedi çocuk giyim mağazasının deposundaki derin dondurucuda bulundu. Muhabbet Toz ve sevgilisi nitelikli kasten öldürmek suçlaması ile tutuklandı. Gaziantep E Tipi kapalı cezaevine gönderildiler. Savcı anne Melisa ve baba Abdurrahman'ın da ifadesi alındı. Küçük Lina'nın cenazesini ise babaanne Sevim Erbay teşhis etti.

Lina'nın cesedini görseniz dünya ayaklanır

Babaanne Lina'nın cesedi gördüğünde dehşete düşmüş. Çocuğun her yeri ısırık yarasıydı diyen Sevim Erbay şunları anlattı:

-Çocuğun her yeri mosmordu. Dudakları patlamış, göz altları morarmış. Çocuğu sallayarak kaslarını kırmışlar. Çocuğun halini görseniz var ya dünya ayaklanır. Kız Melisa her işe gittiğinde bu çocuğu görüyordun. Buna nasıl izin verdin.

Melisa'nın babası zengin çıktı

Lina'nın babaannesi Sevim Erbay ve babası Abdurrahman Erbay bugün de Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katıldı. 1 yıldır çocukları göremediğini belirten Sevim Erbay gelini Melisa'ya tepki göstererek 'Allah kahretsin seni çocuğu vereydin de yoluna gideydin. Gidip beni kocasını şikayet etmiş. Oğlum gidip kapılarında yattı çocukları bulurum diye" diyerek şunları anlattı:

-Melisa kendi annesi ve babasını da şikayet etti. Bana bakmıyorlar diye yalan söylüyor. Melisa'nın babası çok zengin. O adam bakıyordu, kirasını veriyordu. Melisa annem bakmadı babam bakmadı diye yalan söylüyor. Babası 'sen bunu boşa ben sana bakarım' dedi. Başka kocaya verecekti diye yalan söylüyor.

Torunum Ceyda'yı cani annesine vermeyin

Babaanne diğer torunu Ceyda'nın da kendisine verilmesini istedi. Sevim Erbay, "Ceyda'yı bana verin ben onu büyütürüm. Benim arkamda Allah var' dedi. Ceyda Erbay devlet korumasına alındı. Babaanne Sevim Erbay feryat ederek torununu isterken, o konuştukça Ceyda'nın babası ağladı:

-Ceyda'yı getirip babasına versinler. Babası onu bağrına bassın. Ateş düştüğü yeri yakar. Biz kaç gündür yanmışız. Bırakın onun kokusunu babası duysun. Prosedürü bir kenara atın... Prosedür nedir bir kağıt parçası. Benim çocuğumdan daha mı kıymetli. Verin de yüreğimiz soğusun. O cani annesine vermeyin. Cani o cani...