Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sundu mu?
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu iddiaları sosyal medya başta olmak üzere gündeme oturdu. Peki Süleyman Soylu istifa mı etti?
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu iddiaları üzerine Halk TV'de İsmail Küçükkaya'dan flaş açıklamalar geldi. "İhtimal vermiyorum" diyen Küçükkaya, "Devlet Bahçeli'nin, desteği devam ettiği sürece Soylu'nun istifası söz konusu olmaz" dedi.