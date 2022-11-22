Alanya'da üreticilerin gözdesi oldu! Sadece 1 ağaçtan 190 bin lira kazanıyorlar

Yüksek gelir getirisi olan mangonun üretim alanı her yıl artıyor. Alanya’nın tropikal meyve üretimi anlamında iklim şartları ve toprak yapısı olarak uygun olduğunu belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, son yıllarda mango üretiminin de ön plana çıktığını söyledi.