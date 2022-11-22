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Bakan Çavuşoğlu'ndan tahıl anlaşması açıklaması! "Fiyatlar tarihi seviyelere indi"

Bakan Çavuşoğlu'ndan tahıl anlaşması açıklaması! "Fiyatlar tarihi seviyelere indi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşması konusundaki çabalarından dolayı teşekkür ederek, “Girişim sayesinde tahıl fiyatları tarihi seviyelere indi ve küresel bir rahatlama yaşandı" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ın Fes şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Girişimi'nin 9. Küresel Forumu’nun açılış oturumunda konuşma yaptı.

Fas hükümetine foruma ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerini ileten Bakan Çavuşoğlu, “158 üyesiyle birlikte bu ittifak Birleşmiş Milletler'in en fazla destek verdiği girişimlerden biridir. Türkmen kardeşlerimizin ittifaka katılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. 17 yıl önce Türkiye ve İspanya bir araya gelerek bu ittifakı başlattıklarında yapılacak doğru şeyin bu olduğunu düşünmüştük. Aslında bakarsanız o zaman bunun böylesi zamansız bir girişim olacağını bu derecede önem kazanacağını bizler de tahmin edememiştik” dedi.

Nefret suçlarının, İslamofobinin, anti-semitizmin, Hristiyanlık karşıtlığının, yabancı düşmanlığının, aşırıcılık ve ayrımcılığın giderek arttığını ifade eden Çavuşoğlu, “İşte bu sebeple buradaki işimiz bitmedi. Hatta aslına bakarsanız bu yalnızca bir başlangıç. Nesiller boyunca inşa ettiğimiz tüm yanlış algıları, önyargıları telafi etmek oldukça zordur. Ama bir yerden başlamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı’nın yalnızca iyi bir fikir olmadığını bunun aynı zamanda bir çalışma planı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Eylem planı, üç önemli iş kolu üzerine inşa edilmiştir. Bunlar önleyici diplomasi, arabuluculuk ve şiddet içeren aşırıcılığın önlenmesi ve bunlarla mücadeledir. Bunlar biri bile olmazsa, insanlar acı çekecek” şeklinde konuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşması konusundaki çabalarından dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, “Girişim sayesinde tahıl fiyatları tarihi seviyelere indi ve küresel bir rahatlama yaşandı. Geçtiğimiz hafta yine birlikte anlaşmayı 4 ay daha uzatmayı başardık. Yine de savaş devam ederken zorluklar sürüyor. Bu nedenle Birleşmiş Milletler ile yakın çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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