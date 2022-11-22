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Beşiktaş'a Japon yıldız! Otomobil devi transferde devrede!

Beşiktaş'a Japon yıldız! Otomobil devi transferde devrede!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta son olarak gündeme Japon futbolcu Takuma Asano geldi. Beşiktaş, Asano'yu transfer etmek için çalışmalara başladı.

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Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi’nin 2 Ağustos’ta Honda ile yapılan sponsorluk anlaşmasında sarf ettiği “İki ülke arasında oluşan bu birlikteliği belki de ilerleyen süreçte takımımıza katılacak Japon bir futbolcu ile ya da Japonya’ya gidecek bir Türk futbolcu taçlandırırız inşallah” sözleri gerçek olmak üzere.

Siyah beyazlıların bir Japon oyuncuyu takıma kazandırmak için Honda ile yaptığı görüşmelerde Bochum’da oynayan sağ açık Takuma Asano ön plana çıktı. Japon otomobil devinin şu an milli takım ile Katar’da bulunan 28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’a transferi konusunda çalışmalara başladığı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların bir Japon oyuncuyu takıma kazandırmak için yaptığı görüşmelerde, Bochum’da oynayan sağ açık Takuma Asano ön plana çıktı.

Japon otomobil devinin şu an milli takım ile Katar’da bulunan 28 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş’a transferi konusunda çalışmalara başladığı öğrenildi.

Bu sezon Bochum ile 7 maça çıkıp 1 asist üreten Asano, 6. haftada sakatlanırken ligde 9 maçı kaçırmıştı.

Hürriyet'e göre, 2 ay takımdan uzak kalan Asano, iyileşince Japon Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosuna davet edildi.

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