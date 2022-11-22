BIST 4.781
DOLAR 18,60
EURO 19,14
ALTIN 1.042,30
HABER /  DÜNYA

Rusya'dan açıklama: Suriye’nin kuzeyine yönelik harekat Türkiye'nin yasal hakkı

Rusya'dan açıklama: Suriye’nin kuzeyine yönelik harekat Türkiye'nin yasal hakkı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatın Türkiye'nin yasal hakkı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin kendi güvenliği ile ilgili endişelerini anlıyor ve bunlara saygı duyuyoruz." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Rusya'nın Suriye ile ilgili yükümlülüklerine karşı sorumsuzca davranış sergilediği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Rusya ile Türkiye'nin, Suriye'deki durum ve Soçi mutabakatındaki yükümlülükler ile ilgili yaklaşımlarında "nüansların" olduğunu söyledi.

Bunların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Erdoğan tarafından defalarca ele alındığına dikkati çeken Peskov, "Türkiye ile ilişkilerin dostane ve ortaklık niteliği, bu anlaşmazlıkları açık ve yapıcı şekilde istişare etmeye izin veriyor." dedi.

Peskov, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kendi güvenliği ile ilgili endişelerini anlıyor ve bunlara saygı duyuyoruz. Bunun Türkiye'nin yasal hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte, tüm tarafları durumun ciddi şekilde istikrarsızlaşmasına yol açabilecek adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz. Bu, bumerang gibi dönebilir ve güvenlik durumunu daha da zorlaştırabilir."

Zaporijya Nükleer Santrali

Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili duruma değinen Peskov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) santralle ilgili görevine yerine getirdiğini ancak santral etrafında güvenlik bölgesinin oluşturulması konusunda ilerlemenin olmadığını vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ukrayna'dan, bu bölgeden ağır silahları çekmesini, saldırılardan ve Avrupa kıtasını tehlikeye atma yönündeki adımlardan vazgeçmesini talep etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Korkunç kaza otobüs devrildi 11 kişi hayatını kaybetti
Korkunç kaza otobüs devrildi 11 kişi hayatını kaybetti
Cihat Yaycı'dan Ege denizinde Yunanistan'ın elindeki 23 adayla ilgili çarpıcı iddia
Cihat Yaycı'dan Ege denizinde Yunanistan'ın elindeki 23 adayla ilgili çarpıcı iddia
Kuveyt, petrol üretiminin artırılacağı yönündeki haberleri yalanladı
Kuveyt, petrol üretiminin artırılacağı yönündeki haberleri yalanladı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Ebru Yaşar hayranlarına müjde! Ünlü sanatçının yeni klibi “İğne İplik” yayında
Ebru Yaşar hayranlarına müjde! Ünlü sanatçının yeni klibi “İğne İplik” yayında
Yerli doğal gaz ile ilgili geri sayım başladı! Bakan tarih verildi
Yerli doğal gaz ile ilgili geri sayım başladı! Bakan tarih verildi
Twitter mavi tık uygulamasının yeniden başlatılmasını erteledi
Twitter mavi tık uygulamasının yeniden başlatılmasını erteledi
KPSS-2022/10 tercih sonuçları açıklandı TC ile sonuç sorgulama
KPSS-2022/10 tercih sonuçları açıklandı TC ile sonuç sorgulama
İran, Irak'ın kuzeyindeki PAK örgütünün karargahlarını füze ve kamikaze İHA'larla vurdu
İran, Irak'ın kuzeyindeki PAK örgütünün karargahlarını füze ve kamikaze İHA'larla vurdu
Beşiktaş'a Japon yıldız! Otomobil devi transferde devrede!
Beşiktaş'a Japon yıldız! Otomobil devi transferde devrede!
3 oyuncuya mezar olan kazada minibüs şoförü tam kusurlu çıktı! İfadesindeki ilginç detay
3 oyuncuya mezar olan kazada minibüs şoförü tam kusurlu çıktı! İfadesindeki ilginç detay
Jorge Jesus onayı verdi! Fenerbahçe aradığı stoperi Almanya'da buldu!
Jorge Jesus onayı verdi! Fenerbahçe aradığı stoperi Almanya'da buldu!