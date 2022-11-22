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Kuveyt, petrol üretiminin artırılacağı yönündeki haberleri yalanladı

Kuveyt, petrol üretiminin artırılacağı yönündeki haberleri yalanladı

Kuveyt, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretimin artırılmasıyla ilgili görüşmeler yaptığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

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Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Petrol Bakanı Bedir el-Mulla, OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısında petrol üretiminin artırılmasıyla ilgili görüşmelerin olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Kuveytli Bakan, ülkesinin petrol piyasalarındaki dengede istikrarın korunması konusundaki istekliliğini vurguladı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de konuya ilişkin açıklamalarında, OPEC ve OPEC+ grubunun petrol üretimini artıracağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtmişti.

ABD'nin The Wall Street Journal gazetesi, OPEC+ grubu üyelerinin günlük petrol üretimini 500 bin varil artırılması yönünde görüşmeler yaptığını iddia etmişti.

Ne olmuştu?

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik sebeplerle alındığını ifade etmişti.

OPEC+ kararının siyasi olduğu ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Rusya'ya destek anlamına geldiğine ilişkin yorumlar yapılmış ve eleştirilerden en büyük payı örgütün önde gelen ortağı durumundaki Suudi Arabistan almıştı.

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