BIST 4.781
DOLAR 18,61
EURO 19,16
ALTIN 1.040,88
HABER /  GÜNCEL

Bakan Akar'dan F-16 alımı ile ilgili önemli açıklama! 'Güzel sonuçlar geldi'

Bakan Akar'dan F-16 alımı ile ilgili önemli açıklama! 'Güzel sonuçlar geldi'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’ den F-16 alımı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Akar, "ABD ile askeri heyetler arasında görüşmemiz sürüyor. Güzel sonuçlar geldi." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı 2023 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Komisyonda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Bakan Akar, ''ABD’ den F-16 alımı ile ilgili "ABD ile askeri heyetler arasında görüşmemiz sürüyor. Güzel sonuçlar geldi. F-16’larla ilgili üçü Türkiye, biri ABD’de olmak üzere dört toplantı yapıldı. Bizim kafamızda da başka şeyler var."  dedi.

"S-400 kullanıma hazır"

S-400'ün kurulumuna ilişkin sorulan soruya Bakan Akar, "S-400 yerinde kullanıma hazır. Herhangi bir tehdit olduğu zaman nerede kuracağımıza karar verip, gidip kuracağız" şeklinde yanıtladı.

"Operasyon yapmak için suni gerekçeye ihtiyacımız yok"

Bakan Akar, Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin ise, "Operasyon yapmak için suni gerekçeye ihtiyacımız yok. En son terörist bitene kadar, terörle mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Nebati'den "Zorunlu Afet Sigortası" açıklaması!
Bakan Nebati'den "Zorunlu Afet Sigortası" açıklaması!
İyi Parti'li başkan AK Parti'ye geçiyor
İyi Parti'li başkan AK Parti'ye geçiyor
Beyaz Saray'dan son dakika 'Türkiye' ve harekat açıklaması!
Beyaz Saray'dan son dakika 'Türkiye' ve harekat açıklaması!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Elon Musk geri adım attı! "mavi tik" uygulamasına erteleme
Elon Musk geri adım attı! "mavi tik" uygulamasına erteleme
Afrin'de SMO'dan geniş çaplı tatbikat
Afrin'de SMO'dan geniş çaplı tatbikat
Danimarka ile Tunus golsüz berabere kaldı
Danimarka ile Tunus golsüz berabere kaldı
Rusya'dan açıklama: Suriye’nin kuzeyine yönelik harekat Türkiye'nin yasal hakkı
Rusya'dan açıklama: Suriye’nin kuzeyine yönelik harekat Türkiye'nin yasal hakkı
Korkunç kaza otobüs devrildi 11 kişi hayatını kaybetti
Korkunç kaza otobüs devrildi 11 kişi hayatını kaybetti
Cihat Yaycı'dan Ege denizinde Yunanistan'ın elindeki 23 adayla ilgili çarpıcı iddia
Cihat Yaycı'dan Ege denizinde Yunanistan'ın elindeki 23 adayla ilgili çarpıcı iddia
Kuveyt, petrol üretiminin artırılacağı yönündeki haberleri yalanladı
Kuveyt, petrol üretiminin artırılacağı yönündeki haberleri yalanladı
Ebru Yaşar hayranlarına müjde! Ünlü sanatçının yeni klibi “İğne İplik” yayında
Ebru Yaşar hayranlarına müjde! Ünlü sanatçının yeni klibi “İğne İplik” yayında