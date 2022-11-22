Bakan Akar'dan F-16 alımı ile ilgili önemli açıklama! 'Güzel sonuçlar geldi'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’ den F-16 alımı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Akar, "ABD ile askeri heyetler arasında görüşmemiz sürüyor. Güzel sonuçlar geldi." ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanlığı 2023 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Komisyonda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Bakan Akar, ''ABD’ den F-16 alımı ile ilgili "ABD ile askeri heyetler arasında görüşmemiz sürüyor. Güzel sonuçlar geldi. F-16’larla ilgili üçü Türkiye, biri ABD’de olmak üzere dört toplantı yapıldı. Bizim kafamızda da başka şeyler var." dedi.

"S-400 kullanıma hazır"

S-400'ün kurulumuna ilişkin sorulan soruya Bakan Akar, "S-400 yerinde kullanıma hazır. Herhangi bir tehdit olduğu zaman nerede kuracağımıza karar verip, gidip kuracağız" şeklinde yanıtladı.

"Operasyon yapmak için suni gerekçeye ihtiyacımız yok"

Bakan Akar, Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin ise, "Operasyon yapmak için suni gerekçeye ihtiyacımız yok. En son terörist bitene kadar, terörle mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.