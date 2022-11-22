İyi Parti'li başkan AK Parti'ye geçiyor

Aydın’ın İyi Parti'li Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın partisinden istifa ettiği ve AK Parti'ye geçeceği belirtildi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İyi Parti’ye yaptığı "milli ve yerli duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirme" çağrısı karşılık bulmaya devam ediyor. Millet İttifakı'nda HDP ile gizli ortaklık yürüttüğü gerekçesiyle eleştirilen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Erdoğan'ın çağrısına kapıyı kapatırken, parti içerisindeki rahatsızlık ise gün yüzüne çıkıyor.

İyi Parti'nin gidişatından rahatsız olan isimlerden birisi de Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan.

İyi Parti'den koptu

Milliyetçi Hareket Partisi Nazilli İlçe Başkanlığı görevinden ayrılarak, Nazilli İyi Parti teşkilatını kuran isim olarak bilinen Başkan Kürşat Engin Özcan, 31 Mart 2019 seçimlerinde Nazilli Belediye Başkanı seçildi.

Nazillihavadis gazetesinin haberine göre, Kürşat Engin Özcan, partisinden istifa etti. Özcan'ın AK Parti'ye geçeceği öğrenildi.

"Hayırlı olur inşallah"

AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatı yetkilileri de Özcan'ın partilerine katılacağını doğruladı. AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen'in, Özcan'ın kendi partilerine katılacağı yönündeki haberler üzerine “Hayırlısı olur inşallah" dediği belirtildi.

"Türkiye için hayırlı oldu"

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Daha önce sormuştum. Kendisi 'size nasıl teklif geliyorsa bize de geliyor' demişti. Türkiye açısından hayırlı oldu. Beraber çalıştık. Siyaseten de çok destek olduk. Hayırlı olsun demek lazım."

Rozetini Erdoğan takacak

23 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kürşat Engin Özcan'a parti rozetinin takılması bekleniyor.