Manchester United, Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırdı

Manchester United, Cristiano Ronaldo ile sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

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İngiliz devi Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile sorunlar yaşayan ve verdiği röportajda kulüp imajını kötüleyen ifadeler kullanan Cristiano Ronaldo ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını açıkladı.

İşte Manchester United'dan yapılan açıklama:

"Derhal Manchester United'dan ayrılmıştır"

"Cristiano Ronaldo, karşılıklı anlaşma sonrası derhal Manchester United'dan ayrılmıştır.

"Manchester United'daki herkes birlikte çalışmaya odaklanmak istiyor"

Kulüp, Old Trafford'daki iki döneminde çıktığı 346 maçta 145 gol atarak yaptığı muazzam katkısından dolayı kendisine teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine gelecekte başarılar diliyor.

Manchester United'daki herkes, Erik ten Hag yönetiminde takımın ilerlemesini sürdürmeye ve sahada başarı sağlamak için birlikte çalışmaya odaklanmak istiyor."

"Yeni bir meydan okuma için doğru zaman"

Cristiano Ronaldo ise ayrılıkla ilgili olarak, "Yeni bir meydan okuma için doğru zaman. Manchester United'ı çok seviyorum ve bu asla değişmeyecek.

Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından, sözleşmemizi sona erdirmek için karşılıklı olarak anlaştık. Manchester United'a gelecekte en iyisini diliyorum." açıklamasını yaptı.

Ferguson, Ronaldo'yu takıma geri kazandırmıştı

Alex Ferguson, Portekizli yıldızı 12 yıl sonra efsaneleştiği Manchester United'a bir telefonuyla geri getirmişti.

Ferguson yaptığı açıklamada, Ronaldo'nun Manchester City'e gitmesini engellediğini söylemişti.