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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'tampon bölge' paylaşımı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'tampon bölge' paylaşımı

Türkiye'nin sınır ötesi operasyona hazırlandığı şu sıralarda Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'tampon bölge'nin ne olduğunu tanımlayan bir paylaşım yapıldı.

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PKK terörü son dönemde İstiklal Caddesi ve Gaziantep'in Karkamış ilçesinde sivilleri hedef aldı. Bu saldırılarda 8 vatandaşımız şehit oldu.

Yapılan çalışmalar sonrasında Mehmetçik Pençe Kılıç Hava Harekatı ile Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini yok etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün yaptığı değerlendirmede kara harekatına işaret ederek, "Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. En kısa sürede tankımızla askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız. Bunu da böyle bilin." dedi.

Dışişleri'nden dikkat çeken paylaşım

Türkiye bu kapsamsa harekata hazırlanırken Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

'Tampon bölge'nin tanımı yapılan paylaşım dikkat çekerken tanımda şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli nedenlerle, özellikle çatışması olası bölgeler arasında bulunan taraflı veya tarafsız bölge."

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