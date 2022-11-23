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Deprem oldu okullar tatil edildi valilikten açıklama geldi

Deprem oldu okullar tatil edildi valilikten açıklama geldi

5.9 şiddetindeki depremin ardından Düzce'de ve Sakarya'da okullar tatil edildi. Valilikten açıklama geldi. Öte yandan depremde yaralılar olduğu bildirildi.

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. 

Düzce Valisi Cevdet Atay deprem nedeniyle tedbir amaçlı Düzce genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Gölyaka'da meydana gelen deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

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