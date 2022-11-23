Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da şiddetli hissedildi

DÜZCE'de son dakika deprem oldu. Saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Deprem İstanbul'da çok şiddetli hissedildi. AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklama geliyor.Kentte büyük panik yaşanıyor.Düzce'de elektikler kesildi, internet erişiminde sorun yaşanıyor. Düzce Belediye Başkanı Özlü, "Yaralanma ya da ölüm haberi yok" açıklamasında bulundu.Kentte artçı depremler sürüyor.

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Düzce'de deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Kentte elektrik ve internetin olmadığı aktarılıyor.

4.7'lik artçı deprem

Saat 04.30'da Düzce Çilimli'de yeni bir depremin meydana geldiği ve şiddetinin 4.7 olduğu bildirildi.

AFAD "Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz." dedi.

Düzce Belediye Başkanı NTV yayınında depremin çok şiddetli hissedildiğini açıkladı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü "Yaralanma ya da ölüm haberi yok" açıklamasında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce merkezli depremin birçok ilimizde hissedildiğini ekiplerinin sahada çalışmalarına başladığını açıkladı.

Bakan Soylu: Can kaybı bilgisi yok

Bakan Süleyman Soylu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Soylu "Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun +" dedi.

İstanbul Valisi'nden açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "AFAD verilerine göre saat 04.08’de #Düzce #Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu:AKOM’a iletilen herhangi bir olumsuz durum mevcut değil

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi. İmamoğlu "Merkez üssü Düzce olan ve tüm bölgede hissedilen depremde İstanbul’da AKOM’a iletilen herhangi bir olumsuz durum mevcut değildir. Depremin etkili olduğu tüm illerdeki gelişmeleri takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun." dedi.