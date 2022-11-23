Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda yarılı var Düzce, Bolu ve Sakarya'da okullar tatil edildi

DÜZCE 5.9 şiddetinde depremle sarsıldı. Deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce depreminde biri ağır 35 kişinin yaralandığını açıkladı. 63 yaşında bir kadın deprem anında korkudan kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Düzce, Bolu ve Sakarya'da okullar tatil edildi... Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 6 olarak güncelledi...

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gece saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 6,81 kilometre derinlikte meydana geldi. Kandili Rasathanesi depremin şiddetini 6 olarak güncelledi. İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen Gölyaka merkezli 5.9'luk depremin ardından en büyüğü 5 büyüklüğünde olan 35 artçı sarsıntı kaydedildi. Bir deprem de Düzce'nin Çilimli ilçesinde meydana geldi. Çilimli, 4.7 büyüklüğünde sallandı.

Sokaklarda ateş yakarak ısındılar

5.9'luk depremin ardından Düzce'de bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü. Düzce Adliyesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının yere düştüğü görüldü. Vatandaşlar kendini sokağa atarken, artçı sarsıntıların devam ettiği kentte soğuk hava nedeniyle battaniyelere sarılan vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Enerji nakil hatlarında kesinti

Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Deprem nedeniyle araçlarına yakıt almak isteyenler, akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. AFAD'dan yapılan açıklamada da "Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz." denildi.

İçişleri Bakanı Soylu: Can kaybı yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar bir can kaybı yok. Atlamalardan, panikten kaynaklanan bir ağır yaralı bilgisi vardı. O bilgi devam ediyor. Şu ana kadar 22 yaralı bilgisi var ve ayakta tedavi ediliyor çoğu. Şu ana kadar bir bina çöküntüsü ya da ağır hasar bilgisi yok" dedi.

Bakan Koca: Biri ağır 35 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzce depreminin son bilançosunu açıkladı. Bakan Koca, Gölyaka'daki depremde Düzce’de 1’i ağır 32, İstanbul’da 1, Bolu’da 1, Zonguldak’ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35’tir" bilgisini paylaştı. Deprem anında panikleyip kalp krizi geçiren 63 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

35 artçı deprem, Çilimli'de yeni deprem

Düzce'deki 5,9'luk depremin ardından en büyüğü 4,2 büyüklüğünde olan 35 artçı sarsıntı kaydedildi. Düzce'nin Çilimli ilçesinde de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Düzce'nin Çilimli ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Düzce, Bolu ve Sakarya'da okullar tatil

Düzce ve Sakarya'da deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Düzce Valisi Cevdet Atay "İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir" dedi. Bir tatil haberi de Sakarya'dan geldi. Sakarya'da da eğitime bir gün ara verildi. Son tatil haberi Bolu'dan geldi. Bolu Valiliği, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir." duyurusu yaptı.

Belediye Başkanı: Uykudaydım çok şiddetli hissettim

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Uykudaydım, çok şiddetli hissettik. Bütün evin dolap kapıları açıldı, birtakım cam eşyalar kırıldı. Şu ana kadar bize ulaşan bir yaralanma, ölüm haberi yok çok şükür. Depremi bundan yaklaşık 30 yıl önce yaşamış bir şehir olarak biz aslında depreme alışık insanlarız ancak son dönemdeki yeni kuşak buna çok alışkın değil. İnsanların büyük bir kısmı dışarıda, caddede şu anda." diye konuştu.

İstanbul'da da hissedildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce depreminin ardından İstanbul'da 112 ve AFAD merkezine gelen herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığını bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından, "Merkez üssü Düzce olan ve tüm bölgede hissedilen depremde İstanbul’da AKOM’a iletilen herhangi bir olumsuz durum mevcut değildir" bilgisini verdi.

Ankara'da olumsuz bir haber yok

Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimizde, birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi afetlerden muhafaza eylesin" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İvedilikle sahadaki ekiplerimizden bilgi aldık. Çok şükür ki Ankara'nın herhangi bir bölgesinden kötü haber almadık" açıklamasını yaptı.

Bolu Valisi: Panikle atlayanlar oldu

Bolu Valisi Erkan Kılıç, depremin hissedildiği kentte sağlık ekiplerinin, deprem anında panikle balkondan atlayan birkaç ihbar aldıklarını kaydetti. Kılıç, "Saha çalışmalarına yeni başladık, araştırıyoruz. Tüm halkımıza geçmiş olsun." dedi.

Sakarya Valisi: Okullar tatil edildi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da depremle ilgili şu ana kadar kendilerine net bilgi ulaşmadığını vurgulayarak, "Depremden hemen sonra ekiplerimiz sahaya çıktı, çalışmalarına başladı" dedi. Vali Bilgin daha sonra kentte okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu.