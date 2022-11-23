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Bakan Murat Kurum'dan Düzce depremi açıklaması

Bakan Murat Kurum'dan Düzce depremi açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili ekiplerin sahada çalışmalarına başladığını, gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

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Kurum, sosyal medya hesabından Düzce'de meydana gelen depreme ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Düzce merkezli deprem birçok ilimizde de hissedildi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah memleketimizi korusun."

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