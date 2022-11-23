Düzce depremi nedeniyle Düzce, Sakarya ve Bolu'da okullar tatil edildi

DÜZCE saat 04.08'de meydana gelen 5.9'luk depremle sallandı. Deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Düzce, Sakarya ve Bolu'da eğitime 1 gün ara verildi.

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından en büyüğü 5 şiddetinde olan 36 artçı sarsıntı meydana gelirken, depremin etkilediği illerde peş peşe eğitime ara verilmesi kararı geldi. Depremin ardından Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından tedbir amaçlı il genelinde tüm eğitim kurumlarında 1 gün eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.

Hamile ve engellilere izin

Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak. Atay'ın paylaşımı şu şekilde: "Değerli hemşerilerimiz, İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun."

Sakarya'da eğitime ara verildi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehirdeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Kaldırım'ın açıklaması şu şekilde: "Değerli Hemşerilerimiz, Düzce’de meydana gelen ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim -öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

Bolu'da eğitime 1 gün ara

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte 20 kişinin yaralandığını bildirdi. Deprem sonrasında İzzet Baysal Caddesi'nde toplanan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kılıç, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir." duyurusu yaptı.