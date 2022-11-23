Benzine bir haftada 3. indirim! İndirimli benzin İstanbul'da Ankara'da ne kadar oldu?

Benzine bir haftada 3. kez indirim geldi motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yok. Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 16 kuruşluk indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından litresi 20 lira seviyelerine geriledi.

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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta indirim geldi.

Benzinin fiyatı düştü

Benzinin fiyatı 1 lira 16 kuruş düştü. İndirimin ardından benzinin litresi 20 lira seviyelerine geriledi.

Litresi kaç lira oldu?

Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 7 kuruşa, Ankara'da 20 lira 24 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 25 kuruşa indi.