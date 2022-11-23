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Benzine bir haftada 3. indirim! İndirimli benzin İstanbul'da Ankara'da ne kadar oldu?

Benzine bir haftada 3. indirim! İndirimli benzin İstanbul'da Ankara'da ne kadar oldu?

Benzine bir haftada 3. kez indirim geldi motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yok. Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 16 kuruşluk indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından litresi 20 lira seviyelerine geriledi.

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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta indirim geldi.

Benzinin fiyatı düştü

Benzinin fiyatı 1 lira 16 kuruş düştü. İndirimin ardından benzinin litresi 20 lira seviyelerine geriledi.

Litresi kaç lira oldu?

Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 7 kuruşa, Ankara'da 20 lira 24 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 25 kuruşa indi.

Benzin ve motorin fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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