Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşar Esad'la 2023 Haziran seçimi öncesi el sıkışacak

MISIR'ın darbeci lideri Abdülfettah Sisi ile 9 yıl sonra Katar'da el sıkışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la da Haziran 2023 seçimleri öncesinde el sıkışabileceği belirtildi. Haberi, AK Parti kulislerinden en hızlı haber alan gazeteci Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi verdi...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya kupası törenleri için bulunduğu Katar’da Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşmesinden sonra Suriye Devlet Başkanı Esed’le görüşme gündeme geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, dün TBMM Grup toplantısında bir an önce Beşar Esad'la da görüşümesini istemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Katar dönüşü “Esed’le görüşür müsünüz?” sorusuna ise, “Vakti saati geldiğinde biz Suriye’nin başkanı ile de görüşme yoluna gidebiliriz” diye yanıt vermişti.

Zamanlama meselesi! Seçimden önce...

Sisi ile görüşmeden sonra gözlerin Erdoğan-Esed görüşmesine çevrildiğini belirten Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Peki bu görüşme yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra Esed’le görüşme yadsınmıyor, tam aksine “zamanlama meselesi” deniliyor. Erdoğan-Esed görüşmesi 2023 seçimlerinden önce mi yapılacak yoksa seçimlerden sonraya mı kalacak? İki liderin görüşmesinin seçimlerden önce yapılabileceği belirtiliyor." bilgisini verdi.

Erdoğan kimlerle tokalaşmıştı?

"Sisi’den sonra Esed’le görüşme konusuna da bir konsept meselesi olarak bakılıyor." diyen Selvi, "Bu konseptin adı ise istihbarat diplomasisi olarak tanımlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dönem ilişkilerimizin gergin olduğu Suudi Arabistan veliaht Prensi Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri veliaht Prensi Şeyh Zayed ile görüşmüştü. Erdoğan, Sisi ile Katar Emiri Şeyh Temim’in ev sahipliğinde el sıkışmıştı" diye yazdı.

Esad'la buluşmada Putin ev sahibi

Cumhurbakanı Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Esad’la yurtdışındaki bir toplantıda görüşmesi bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Putin’in, organize edeceği bir toplantıda Erdoğan ile Esed’i bir araya getirmek istediği konuşuluyor. Erdoğan-Esed görüşmesinin 2023 seçimlerinden önce olabileceği söyleniyor.