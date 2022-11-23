İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 70'den fazla artçı oldu, hasarlı binalara sakın girmeyin

DÜZCE'deki 5.9 şiddetindeki depremin ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede incelemelerini sürdürdü. 5.9'luk depremin ardından artçı sayısının 70'in üzerinde olduğunu belirten İçişleri Bakanı Soylu, vatandaşları "Hasarlı binalarda durmamak lazım" diye uyardı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yetkililerden bilgi aldı. Bakan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 70'in üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini belirterek, "4,4'ün üzerinde en son zannediyorum 6.50'de bir 4,3 daha geldi ve bu seviyelerde artçı sarsıntılar da 4'ün üzerinde artçı sarsıntı olabilir. Onun için mümkün olduğunca az hasarlı, hasarlı veya orta hasarlı binalarda durmamak lazım" ifadelerini kullandı.

Gaz ve elektrik kaçaklarına dikkat

Şu ana kadar bir ağır hasarlı bina ile ilgili ihbar veya bildirim gelmediğini vurgulayan Bakan Soylu, yaptıkları taramalarda da böyle bir sonuca şu anda ulaşmadıklarını bildirdi. Bakan Soylu, doğalgaz ve elektrik kaçakları konusunda tedbirler alındığına işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:

Köylerde tarama devam ediyor

"70'in üzerinde artçı sarsıntı olduğunu söylemiştim. Vatandaşlarımıza gerek Kızılay gerek AFAD tüm ekipler battaniye olsun, diğer kendilerinin özellikle dışarıda kalabilecek imkanları sağlamak için desteklerde bulunuyorlar. Bölgelerden AFAD ekiplerimiz ve Kızılay ekiplerimiz, bölgeye intikal ediyor Allah'a şükür. Şu anda herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Köylerdeki taramalarımız devam ediyor. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuz bilgi yok. Söylediğim gibi birkaç köyde ahır yıkılması söz konusu. Onlarla ilgili arkadaşlarımız da gerekli tespitleri yapıyorlar, tekrar geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum."