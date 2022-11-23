Depremin ardından herkesin merak ettiği o harita yayınlandı! Detaylar korkunç

Düzce'de saat 04.08'de meydana gelen deprem paniğe yol açtı. AFAD'ın 5.9 olarak duyurduğu deprem İstanbul ve Ankara olmak üzere çevre illerde hissedildi. Vatandaşlar depremin ardından kendilerini sokağa atarken depremin İstanbul'da hangi bölgelerde daha çok hissedildiğine dair harita yayınlandı

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Düzce'de sabaha karşı 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok ilde hissedildi. Uzman isimler depremin bölgesel olduğunu ifade ederek İstanbul ve Ankara ile ilgisinin olmadığını açıkladı. Depremin İstanbul'da hangi bölgelerde daha çok hissedildiğine dair harita yayınlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Deprem paniğe neden oldu

Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu. Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü. Düzce Adliyesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının yere düştüğü görüldü.

İlk defa gördüğüm bir olay

Jeofizik mühendisi Şerif Barış, "Oradaki fayların genellikle büyük depremde gerilimini boşaltmış olması lazım. Böyle bir depremin Gölyaka'da olması benim için sürpriz. Düzce'nin doğusu olsa amenna ama şu anki yeri bayağı sürpriz. İki büyük deprem sonrası böyle orta büyüklükte bir deprem olması gerçekten ilk defa gördüğüm bir olay" dedi.

İstanbul'da deprem en çok nerelerde hissedildi?

Öte yandan depremin İstanbul'da hangi bölgelerde daha çok hissedildiğine dair harita yayınlandı. İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran, Avrupa Yakası'nın Anadolu Yakası'dan depremi daha fazla hissettiğini, bunun da zemin yapısından kaynaklandığını açıkladı.