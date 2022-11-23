Düzce deprem haritasını paylayan Naci Görür kırılacak bir fay daha var dedi tam yerini söyledi

DÜZCE merkez üssü olan deprem herkesin yüreğini ağzına getirdi. 6 büyüklüğündeki deprem sonrası ünlü deprem Profesörü Naci Görür'den açıklama geldi. Naci Görür, bu depremle enerji boşalması olduğunu ancak, Bolu Dağı Tüneli ve Bolu güneyi arasındaki fayın henüz kırılmadığını söyledi. Naci Görür bu kısmı dikkat çekip riskli kesim diyerek bir de harita paylaştı.

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DÜZCE'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler uzmanlara çevrildi. Bu deprem İstanbul depreminin ayak sesleri mi diye soranlar olurken, Profesör Naci Görür sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı.

Deprem tam olarak nerede oldu?

Naci Görür 6 büyüklüğündeki sarsıntının 1999 depreminde kırılmamış olan fay hattının bir kısmında meydana geldiğini söyledi. Naci Görür şu bilgileri verdi:

-Sarıdere-Gölyaka/Düzce’de 6,0 deprem oldu. 1999 depremleri KAF’ın bu kesimini Bolu Tüneline kadar kırmıştı. Biz bu hattın Bolu kesiminin de kırılmasını beklediğimize dair bir tweet atmıştık.Bugünkü deprem muhtemelen Gölyaka-Sarıdere arasında kırılmamış KD-GB uzanımlı kısımda oldu.

Faydaki enerji boşaldı ama...

Düzce depreminin haritasını da paylaşan Naci Görür, henüz kırılmamış ve enerji boşalımı yaşamamış olan noktayı işaret etti.

-Düzce’de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF’a bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir.

Fay bu noktadan kırıldı

Deprem uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş'dan da kırılan fayla ilgili açıklama geldi. Ramazan Demirtaş şu bilgilendirmeyi yaptı:

-Düzce Ovasını kuzeybatıdan sınırlayan ve 17.08.1999 depremi ile 12. 11. 1999 depreminin kesişim bölgesinden KD'ya doğru uzanan yaklaşık 12 km uzunluktaki parçada oldu. -17.08.1999 depreminde bu kesimde 10 cm'lik atımlar olmuştu.

-Dolayısıyla bu bölge için 6.0'dan daha büyük #deprem tehlike ve riski bulunmamaktadır. -Bu nedenle deprem-paleosismoloji konusunda uzman olmayan kişilerin sıfırıncı dakika açıklamalarındaki hayali deprem tehlikelerine itibar etmeyin.

-Bölgenin #deprem tehlikesi ve gelecek depremselliğini anlamak için, öncelikle fay segmentlerini ve ürettikleri en son büyük depremleri bilmek gerekiyor -Düzce'de bu deprem 17.08.199 deprem kırığının KD ucundaki 20km uzunluktaki Karadere segmentinin 12 km'lik (sarı) kısmında oldu.

Depremin görüntüsü çıktı

6 büyüklüğündeki Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Deprem anına ilişkin görüntüler geldi.