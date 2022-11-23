Serdar Saatçı transferinde gerçek ortaya çıktı: Fenerbahçe'ye Beşiktaş engeli!

Fenerbahçe'nin istediği iddia edilen Serdar Saatçı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın, genç oyuncu Braga'ya gönderirken sözleşmesine öncelik hakkı koydurduğu ortaya çıktı. Yani Türkiye'den bir kulüp, Serdar'ı transfer etmek isterse ilk görüşme hakkı Beşiktaş'a ait olacak.

Abone ol

Beşiktaş'ta forma giyen genç stoper Serdar Saatçı, Avusturya kampındaki disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı bırakılmış, ardından da 1.5 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro bonus karşılığında Braga'nın yolunu tutmuştu.

Yeni takımında da umduğunu bulamayan ve Braga'nın 3. Lig'de yer alan rezerv takımına gönderilen Serdar'ın, Fenerbahçe'nin alternatif stoper listesinde yer aldığı ileri sürülmüştü.

Ancak Beşiktaş'ın, genç oyuncu konusunda satış sözleşmesine öncelik hakkı koydurduğu ortaya çıktı. Buna göre Serdar Saatçı'yı, Türkiye'den bir kulüp transfer etmek isterse ilk görüşme hakkı Beşiktaş'a ait olacak. Taraflar anlaşamazsa bu öncelik hakkının bir anlamı kalmayacak.