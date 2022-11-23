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Depremin bilançosu ağırlaşıyor!8 bin konutta hasar var, 1'i ağır 68 kişi yaralandı

Depremin bilançosu ağırlaşıyor!8 bin konutta hasar var, 1'i ağır 68 kişi yaralandı

DÜZCE'de saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan depremde panik nedeniyle 1'i ağır 68 kişi yaralandı. Tekirdağ'dan İzmir'e kadar birçok ilde hissedilen sarsıntının ardından bölgedeki artçı sarsıntılar devam ediyor.

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Düzce dün geceye 5,9'luk bir depremle uyandı. Vatandaşların panikle çıktıkları sokaklarda bekleyişi sürerken bölgedeki ekipler, çalışmalarına devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İlçedeki depremin derinliğiyse 6,81 kilometre. Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü. 

Biri ağır 68 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'deki 37 yaralıdan bir kişinin durumun ağır olduğu ve hastanede entübe edildiğini açıkladı. Koca, solunum cihazına bağlı olan hastanın bir evin birinci katından düşerek yaralanan 28 yaşındaki Afganistan uyruklu bir kişi olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı tarafından açıklanan son bilgiye göre; panik nedeniyle depremde 1'i ağır 68 kişi yaralandı. 63 yaşındaki bir kadın da deprem anında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 

Düzce'deki depremin sesi kaydedildi... Tüyler ürpertici anlar...

8 bin konutta hasar tespit edildi

Deprem bölgesindeki gelişmeleri takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''8 bin konutta özellikle Gölyaka'da hasar tespit çalışması yapılacak'' dedi. 

Hasarlı binalara girmeyin

AFAD, ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, hasarlı yapılara "kesinlikle girilmemesi" gerektiği belirtildi.

Önlem amaçlı elektrik kesintisi

Bölgede deprem sonrası kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi  de yaşandı. AFAD kesintinin kontrol amaçlı yapıldığını duyurdu. 

İzmir'den Ankara'ya bir çok ilde...

Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

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