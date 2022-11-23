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Jorge Jesus'tan tepki çeken Arda Güler kararı! Bu çocuk daha ne yapsın!

Jorge Jesus'tan tepki çeken Arda Güler kararı! Bu çocuk daha ne yapsın!

Fenerbahçe Teknik Direkötür Jorge Jesus'un kadro dışı kalan Uruguaylı stoper Lemos'a bile Arda Güler daha fazla şans vermesi dikkat çekti.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un kadro seçimleri tartışılmasa da bazı oyunculara verdiği süreler dikkat çekti. Özellikle kadro dışı bırakılan Lemos’un Arda Güler'den daha fazla süre şans bulması tepki çekti.

UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde deplasmanda oynanan Slovacko ve hem içerde hem de dışardaki Austra Wien karşılaşmalarında görev yapan Lemos, Süper Lig'de de Adana Demir ile Konya mücadelelerinde forma giydi. Sonrasında lisansı dahi çıkarılmayan ve şu anda oynama izni olmayan 26 yaşındaki stopere bu sezon Jesus tarafından 359 dakikalık şans verildi.

Lemos'a 359, Arda'ya 305 dakika!
Kulüp bulamayan ve takım listesine adı yazılmadığı için oynama izni olmayan Lemos'un bu sezon toplamda 359 dakika sahada kalması, Türk futbolunun gözbebeği haline gelen, bulduğu kısa sürelerde skor katkısı ve oyunuyla beğeni kazanan, Avrupa devlerinin radarındaki Arda Güler'in ise sadece 305 dakika şans bulması dikkat çekti. 

Bu çocuk daha ne yapsın!
Tüm bu parametreler doğrultusunda 17 yaşındaki Arda Güler bu sezon Fenerbahçe'de sadece 305 dakika şans bulabildi. Forma giydiği kısa sürede 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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