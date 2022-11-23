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Deprem öncesi Android deprem uyarı sistemi bildirim gönderdi! Android deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

Deprem öncesi Android deprem uyarı sistemi bildirim gönderdi! Android deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

Türkiye Düzce'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremle sarsıldı. Depremden saniyeler önce Android kullanıcılarına bildirim gitti. Sosyal medya kullanıcıları, Android deprem uyarı sistemini konuşmaya başladı. Android deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

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Düzce'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem tüm Türkiye'yi korkuttu. Deprem, İstanbul, Ankara, İzmit ve Sakarya'da da yakından hissedildi. Daha önce ülkemizde yaşanan bazı depremlerde de devreye giren bu sistem Düzce Depremi'nde de devreye girdi. 

Kullanıcılar Paylaştı: Deprem öncesi bildirim aldık!

Sosyal medya kullanıcıların yaptığı paylaşımlara göre, Android Deprem Uyarı Sistemi, depremden birkaç saniye önce bazı Android kullanıcılarına bildirim gönderdi. Bir kullanıcı, gönderilen bildirimin ekran görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Yine de gerekli ayarlamaları yapmalarına rağmen bildirim almadığını söyleyen kullanıcılar da var.

Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?

Android deprem uyarı sisteminde yararlanmak için kablosuz bağlantı veya veri bağlantısı açık olmalıdır.

* Telefonunuzun AYARLAR uygulamasını açın.

* KONUM > GELİŞMİŞ > DEPREM UYARILARI'na dokunun.

* DEPREM UYARILARI'nı açın.

Bölgenizde meydana gelen tüm depremler için uyarı alamayabilirsiniz. Bazen uyarı alabilir, ancak bulunduğunuz konumda bir deprem olduğunu hissetmeyebilirsiniz.

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