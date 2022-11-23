BIST 4.800
DOLAR 18,62
EURO 19,26
ALTIN 1.042,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da depreme sokakta yürürken yakalandılar o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'da depreme sokakta yürürken yakalandılar o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Düzce’de yaşanan 5.9 büyüklüğünde depremi İstanbul’da da hisseden vatandaşlar büyük panik yaşadı. Fatih’te 2 kişi, gece sokakta yürürken depreme yakalandı. 2 kişi yaşadığı deprem şoku nedeniyle sokakta koştukları o panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Abone ol

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08 sıralarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre deprem derinliği 6.5 kilometre olarak belirlendi.

İstanbul’da da hissedilen depremde bazı vatandaşlar depreme evde uyurken yakalanırken bazı vatandaşlar da sokakta yakalandı.

Fatih Macarkardeşler Caddesi’nde gece yürürken depreme yakalanan 2 vatandaş büyük panik yaşadı. Ne yapacağını bilemeyen vatandaşlar bir anda koşmaya başladı. Vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
İndirim gelen benzine zam geliyor motorine ise indirim var! Benzinin litresini bu fiyattan bulamazsınız
İndirim gelen benzine zam geliyor motorine ise indirim var! Benzinin litresini bu fiyattan bulamazsınız
Önce karısını bıçakla katletti sonra kendini ağır yaraladı
Önce karısını bıçakla katletti sonra kendini ağır yaraladı
Depremden sonra Marmaray seferleri gecikmeli başladı
Depremden sonra Marmaray seferleri gecikmeli başladı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
EGM'den deprem sonrası güvenlik açıklaması: Tüm tedbirlerimizi aldık
EGM'den deprem sonrası güvenlik açıklaması: Tüm tedbirlerimizi aldık
Erdoğan Sisi ile tokalaştı Yunan panik oldu Nikos Dendias soluğu Mısır'da aldı
Erdoğan Sisi ile tokalaştı Yunan panik oldu Nikos Dendias soluğu Mısır'da aldı
Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco'yu yendi
Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco'yu yendi
Anadolu Efes deplassmanda Armani Milan'ı ezdi geçti
Anadolu Efes deplassmanda Armani Milan'ı ezdi geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 70'den fazla artçı oldu, hasarlı binalara sakın girmeyin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 70'den fazla artçı oldu, hasarlı binalara sakın girmeyin
Düzce deprem haritasını paylayan Naci Görür kırılacak bir fay daha var dedi tam yerini söyledi
Düzce deprem haritasını paylayan Naci Görür kırılacak bir fay daha var dedi tam yerini söyledi
Korkunç deprem sonrasi Düzce'ye yardım yağıyor
Korkunç deprem sonrasi Düzce'ye yardım yağıyor
Depremin ardından herkesin merak ettiği o harita yayınlandı! Detaylar korkunç
Depremin ardından herkesin merak ettiği o harita yayınlandı! Detaylar korkunç