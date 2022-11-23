Düzce depremi sonrası adliye binasının haline bakın! Tuğlalar döküldü büyük hasar var
Anadolu Ajansı
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DÜZCE'nin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremde 35 kişi yaralandı ve üç kentte okullar tatil edildi. Depremde Düzce Adliyesi'nde hasar meydana geldi. Adliyedeki hasar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.
Düzce’de 5.9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre hasar gören kamu binası Düzce Adliyesi oldu.
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Düzce Adliyesi’nin özellikle dış cephesinde hasar meydana geldi. Ana giriş kapısının bulunduğu cephedeki kaplamalar bloklar halinde yere düştü.
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Adliyedeki hasar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. İşte deprem sonrası binanın son hali...
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