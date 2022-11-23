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Düzce depremi sonrası adliye binasının haline bakın! Tuğlalar döküldü büyük hasar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Düzce depremi sonrası adliye binasının haline bakın! Tuğlalar döküldü büyük hasar var

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremde 35 kişi yaralandı ve üç kentte okullar tatil edildi. Depremde Düzce Adliyesi'nde hasar meydana geldi. Adliyedeki hasar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Düzce depremi sonrası adliye binasının haline bakın! Tuğlalar döküldü büyük hasar var

Düzce’de 5.9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre hasar gören  kamu binası Düzce Adliyesi oldu. 

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Düzce depremi sonrası adliye binasının haline bakın! Tuğlalar döküldü büyük hasar var

Düzce Adliyesi’nin özellikle dış cephesinde hasar meydana geldi. Ana giriş kapısının bulunduğu cephedeki kaplamalar bloklar halinde yere düştü.

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Düzce depremi sonrası adliye binasının haline bakın! Tuğlalar döküldü büyük hasar var

Adliyedeki hasar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. İşte deprem sonrası binanın son hali...

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Düzce depremi sonrası adliye binasının haline bakın! Tuğlalar döküldü büyük hasar var
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