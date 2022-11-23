Satın aldığı araçla ilgili gerçeği öğrenince şok oldu! Şeytanın aklına gelmez

Dolandırıcıların otomobil oyunu "Şeytanın bile aklına gelmez" dedirtti. Aynı model ve aynı renkte olan hasarlı iki otomobili keserek tek otomobil haline getiren kurnazlar aracı piyasa değerinin altında sattı. Tuzağa düşerek otomobili satın alan kardeşler ise gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı.

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Gebze'de yaşayan Akif Karan ve ağabeyi, Giresun'da yaşayan kardeşleri için 160 bin TL ödeyerek otomobil aldı. Piyasa değerinin altında olan aracın neden ucuz olduğunu soran kardeşler "Askere gideceğim için satıyorum" cevabını aldı.

Gittikleri eksper sıkıntı yok dedi ama...

Parayı ödemeden önce aracı kontrol ettirmek istediklerinde ise satıcının yönlendirdiği ekspere gittiler ve "Arabada hiçbir sıkıntı yok" yanıtını aldılar. Otomobili Giresun'a göndermeden önce bakım yaptırmak istediklerinde ise başlarına geleni anladılar.

Gerçeği öğrenince şoke oldular

Otomobile bakım yapacak olan ustanın "Komple arızalı, her tarafı değişmiş. Ortadan bölünmüş araba, başka ekspere sokalım" sözleri üzerine şoke olan kardeşler, satın aldıkları aracın aslında hasarlı iki otomobilden birleştirildiğini öğrendi.

Önü ve arkası başka olan otomobilin, 2006 model aynı renkte iki farklı aracın birleştirilmesiyle yapıldığı ortaya çıktı.