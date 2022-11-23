Düzce depremini bilen Ahmet Ercan, Büyük İstanbul Depremi için tarih verdi

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesi merkezli 5.9 şiddetinde deprem oldu, İstanbul dahil 9 ilde hissedildi. Düzce depremini Gölyazı ismi vererek 23 yıl önceden haber veren deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük istanbul depremi için de tarih verdi.

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DÜZCE 5.9 şiddetinde depremle sarsıldı. Deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Depremin ardından en büyüğü 4.7 olan 100'den fazla artçı deprem oldu. Depremde panik nedeniyle 1'i ağır 50 kişi yaralandı. 63 yaşında bir kadın deprem anında korkudan kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Düzce, Bolu ve Sakarya'da okullar tatil edildi... Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 6 olarak güncelledi...

2025'e kadar orada deprem olacak

2002 yılında katıldığı bir yayında Düzce’de depremin meydana geldiği Sakarya Çukuru’nda 2025 yılına kadar orta-büyük bir deprem beklediğini belirten Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Düzce depreminin ardından bir kez daha konuştu. Yaşanan depremin ardından artçıların 5,2’ye kadar çıkabileceğini söyleyen Ahmet Ercan, şu ifadeleri kullandı:

Artçı sarsıntılar 3-4 hafta sürer

“Düzce'nin bulunduğu konumda yer yapısı sulak, gevşek olması nedeniyle yapılarda sarsım büyük olmuştur. Özellikle 1999'daki 7,2 şiddetindeki depremini görerek yorulmuş yapılarda belli bir ölçüde hasar oldu. Ötesi yer yer yıkılmalarda beklenebilir. Cami minarelerinde çatlamalar, baca düşmeleri, yapılarda X biçimli çatlaklar, yapılarda yan yatma, oturma, dönme gibi olaylarda da görülebilir. Bunun arkasından daha büyük bir deprem gelme durumunu bilimsel olarak söyleme olasılığı yok. Ancak beklentim 3-4 hafta sürecek artçı depremlerle sönümlenmesidir.”

Düzce sarsıntısı neden büyük oldu?

Depremin başta İstanbul ve Ankara gibi geniş alanlarda hissedilmesinin sebebini belirten Ercan, “Depremin sığ bir alanda, yüzeye yakın bir yerde meydana gelmesi itibarıyla geniş bir alanda hissedildi” dedi. Depremin ölçülen şiddetinin 6,0 olduğunu ancak yıkım gücünün 4 düzeylerinde olduğunu söyleyen Ahmet Ercan başta Düzceliler olmak üzere vatandaşlara uyarıda bulundu.

Burası 25 yılda bir deprem üretir

Ercan, “Depremin meydana geldiği Sakarya Çukuru, aslında geniş bir alan ancak burası gevrek bir zemin. Burada 25 yılda bir bu tür deprem beklenir. Yani bu deprem ilk değil son da olmayacak. Vatandaşların özellikle o çukurdan çıkarak daha tepe alanlara yerleşmeleri ve şehrin oradan taşınması gerekir. 2007’de çıkan bir deprem yönetmeliği var, 2007 yılı sonrası yapılan binaların tercih edilmesi daha güvenli olacaktır” dedi.

İstanbul depremi 2045'e kadar olacak

Düzce’de meydana gelen 6,0’lık depremin korkulan Büyük Kuzey Marmara (İstanbul) Depremi’ni tetiklemeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Büyük İstanbul depremi 2045'ten önce olursa şaşırtıcı olur” dedi. Ercan devamında ise şunları söyledi:

En büyük 7.3 deprem olabilir

“Kuzey Marmara'nın yapabileceği en büyük deprem 7.3 tür. Hangi koşullarda yapar? 1999 depremi Yassıada hizasına kadar kırdı. Bu kez oradan başlayacak, Şarköy'e, Saroz'a kadar kıracak. Yassıada'nın bulunduğu kesimden başlayıp Şarköy'e kadar tek bir depremle kıracak olursa bu depremin büyüklüğü 7,3 olur."

2045'ten önce olursa sürpriz olur

"Bu deprem hem İstanbul'u hem Tekirdağ, hem Yalova'yı hem Karamürsel ve Gölcük'ü Bandırma, Mudanya ve Erdek, Lapseki ve Gelibolu'nun tozunu attırır. Ben bu kırılmayı yakın bir zamanda beklemiyorum. Deprem kestirimlerinde değişim haftalık yıllık ya da beş yıllık değil 50 yüz yıllıktır. Beklenen Kuzey Marmara depremi için büyüklüğü, İstanbul kolu için M6,3 ile M6,7 arası, Tekirdağ kolu için M7,0-7,2 arasıdır. Bu depremler 2045'ten önce olursa şaşırtıcı olur.”