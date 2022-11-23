BIST 4.861
DOLAR 18,62
EURO 19,25
ALTIN 1.041,45
HABER /  GÜNCEL

Korkunç deprem sonrasi Düzce'ye yardım yağıyor

Korkunç deprem sonrasi Düzce'ye yardım yağıyor

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, AFAD yardım gönderdi.

Abone ol

Düzce'de meydana gelen deprem sonrası yardım ekipleri bölgeye ulaştı. Bakanlık ve yardım kuruluşlarından bölgede ihtiyaçlar karşılanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak amacıyla 5 araç 20 meslek elemanından oluşan 10 Psikososyal Destek Ekibi görevlendirdik. Ekiplerimiz KYK yurtları ve toplanma alanlarında vatandaşlarımıza destek verecek" dedi.

AFAD'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla; en büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı yaşanmıştır. Düzce’de 1’i ağır olmak üzere 32, İstanbul, Bolu ve Zonguldak’ta birer kişi olmak üzere toplamda 35 vatandaşımız yaralanmıştır.

Bölgeye 10.000 adet battaniye ile 480 aile tipi, 20 genel maksat çadırı gönderilmiştir. 10 adet mobil baz istasyonu yönlendirilmiştir. Bölgeye 1 Mobil Koordinasyon Tırı ile 1 Sosyal Çalışma Tırı sevk edilmiştir."

ÖNCEKİ HABERLER
Depremin ardından herkesin merak ettiği o harita yayınlandı! Detaylar korkunç
Depremin ardından herkesin merak ettiği o harita yayınlandı! Detaylar korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşar Esad'la 2023 Haziran seçimi öncesi el sıkışacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşar Esad'la 2023 Haziran seçimi öncesi el sıkışacak
Benzine bir haftada 3. indirim! İndirimli benzin İstanbul'da Ankara'da ne kadar oldu?
Benzine bir haftada 3. indirim! İndirimli benzin İstanbul'da Ankara'da ne kadar oldu?
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Saplantılı aşık evli savcı hakkında karar! Kadın savcıya dehşeti yatmıştı
Saplantılı aşık evli savcı hakkında karar! Kadın savcıya dehşeti yatmıştı
Düzce depremiyle ilgili ürküten açıklama! 700 bin ton dinamit patlamasına eş
Düzce depremiyle ilgili ürküten açıklama! 700 bin ton dinamit patlamasına eş
Düzce'deki depremden acı haber geldi! 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Düzce'deki depremden acı haber geldi! 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Düzce depremi nedeniyle Düzce, Sakarya Bolu ve Zonguldak'ta okullar tatil edildi
Düzce depremi nedeniyle Düzce, Sakarya Bolu ve Zonguldak'ta okullar tatil edildi
Uzmanlar 'İlk defa gördük' diye açıkladı! Düzce depremi Büyük İstanbul depreminin habercisi mi?
Uzmanlar 'İlk defa gördük' diye açıkladı! Düzce depremi Büyük İstanbul depreminin habercisi mi?
Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda yarılı var Düzce, Bolu ve Sakarya'da okullar tatil edildi
Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda yarılı var Düzce, Bolu ve Sakarya'da okullar tatil edildi
Bakan Murat Kurum'dan Düzce depremi açıklaması
Bakan Murat Kurum'dan Düzce depremi açıklaması
Deprem oldu okullar tatil edildi valilikten açıklama geldi
Deprem oldu okullar tatil edildi valilikten açıklama geldi