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Depremden sonra Marmaray seferleri gecikmeli başladı

Depremden sonra Marmaray seferleri gecikmeli başladı

Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen deprem nedeniyle Marmaray seferleri gecikmeli olarak başladı.

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Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin etkileri İstanbul'da ulaşıma yansıdı. Marmaray seferleri deprem nedeniyle gecikmeli olarak başladı.

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada depremin ardından demiryolu hattının kontrolünün yapıldığı duyurulurken "Bu nedenle seferlerimiz gecikmeli olarak başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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