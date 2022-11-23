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Erdoğan Sisi ile tokalaştı Yunan panik oldu Nikos Dendias soluğu Mısır'da aldı

Erdoğan Sisi ile tokalaştı Yunan panik oldu Nikos Dendias soluğu Mısır'da aldı

İflah olmaz Türkiye karşıtı Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin Dünya Kupası'ndaki "tarihi" tokalaşmasının ardından Mısır'a giderek bir dizi anlaşma imzaladı. 

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Tüm politikasını Türkiye karşıtlığı üzerine kuran Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile tokalaşmasından tedirgin oldu.

Mısırlı mevkidaşı Sami Şükrü ile görüşen Dendias, uzun süredir devam eden ikili ve stratejik ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz, Libya ve Orta Doğu gibi bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de değerlendirdiklerini açıkladı. 

Görüşmenin ardından iki ülke arasında havacılık, denizcilik arama ve kurtarma alanında iş birliği ile tarım sektöründe mevsimlik işçi çalıştırma konularında bir dizi anlaşma imzalandı.

Buzların kırıldığı tokalaşma Yunanistan'ı panikletti

Dendias-Şükrü görüşmesinin Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış töreninde Türkiye ile Mısır arasındaki 'buzların kırıldığı' tokalaşmanın ardından gelmesi dikkat çekti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Devlet Başkanı Dünya Kupası'nın açılışı sırasında verilen bir resepsiyonda ayak üstü görüşmesi iki ülke arasındaki tarihi bağları derinleştirme niyetlerinin teyidi olarak normalleşme sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Tokalaşmanın ardından Erdoğan "Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol arama çalışmaları sonucu başlayan krizinin derinleşmesiyle birlikte stratejik işbirliğine yönelen Mısır ve Yunanistan enerji ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanında iş birliğini arttırıyor.

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