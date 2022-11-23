Düzce depremi Bolu'yu da salladı! Depremi hisseden tavukların kaçışına bakın

DÜZCE'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem Bolu'da da hissedildi. Deprem anında tavukların korku ile kaçışı kameraya yansıdı.

Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Bolu'da bir çiftlik böyle görüntülendi. Görüntüler de tavukların depremi hissetme anlarında korku ile kaçma anları yer alıyor.

"10 gün sürebilir"

Depreme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu en az 1 hafta 10 gün sürebilir. Buna hazır olmak gerekiyor. Hissetmek ve yıkım aynı şey değil. Şimdiye kadar olumsuz bir Haber yok. Bundan sonra da olmazsa bunu böyle atlatmış olabiliriz. Bu deprem gerçeğinden kurtulmamız anlamını taşımıyor. Bu beklenen İstanbul deprem öncüsü değil. Biz Marmara'da 7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Daha doğuda" ifadelerini kullandı.