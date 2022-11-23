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Düzce'deki depremin görüntüleri ortaya çıktı! Hepsi yerle bir oldu: İşte o anlar saniye saniye kamerada!

DÜZCE'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir iş yerinde şiddetli sarsıntı dolayısıyla masaların ve sandalyelerin hareket ettiği, devrilen dolabın ise bilgisayarların üzerine düştüğü görüldü.

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilden hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı. İlk görüntüde karton kutuların sallandığı ve devrildiği, bir diğer görüntüde ise sarsıntıyla birlikte masaların ve sandalyelerin hareket ettiği, daha sonra ise devrilen dolabın bilgisayarların üzerine düştüğü görülüyor.

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