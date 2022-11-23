Düzce'deki 5.9'luk depremin sesi tüyleri diken diken etti! İşte o dehşet anları

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Depremin yeraltı sesi ve vatandaşların duyduğu ses ürpertti.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 6 olarak güncelledi.

Deprem anında ortaya çıkan ses ise yüreklere korku saldı. İşte Düzce depremi sırasında yer altında oluşan ses ve vatandaşların duyduğu sesler...